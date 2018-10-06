Госдеп в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажу за рубеж вооружений на $70 млрд

Госдепартамент в 2018 финансовом году выдал разрешения на продажи оружия и военной техники иностранным государствам на сумму в $69,7 млрд.

Президент США Дональд Трамп выступил за активизацию продаж американского оружия иностранным государствам, тем не менее объем одобренных Госдепартаментом сделок в прошлом году был выше — $75,9 млрд, сообщает Defence News.

Всего внешнеполитическое ведомство утвердило свыше 70 контрактов. Так, больше всего было одобрено запросов из стран Европы — 31 на $37,34 млрд. На втором месте страны Ближнего Востока — $22,12 млрд с 23 контрактами, следом идут государства Азиатско-Тихоокеанского региона с $8,85 млрд и 12 сделками.

Ранее сообщалось, что новые санкции Вашингтона в отношении Москвы затронут американские кредиты России, экспорт оружия и предоставление внешней помощи.