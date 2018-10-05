В Татарстане в 2018 году пенсии оказались меньше, чем в Кировской области и Удмуртии

Аналитическая службы «Реального время» сравнила размеры пенсий по стране. Средний размер пенсий в 2018 году по старости составил 14,1 тысячи рублей — от 11,4 до 25,2 тысячи рублей в месяц в зависимости от региона.

В Татарстане она составила 13,6 тысячи рублей. Это меньше, чем в Кировской области и Удмуртии. Регион оказался в окружении не самых богатых Брянской и Рязанской областей.

Самые низкие пенсии на юге России и в Северном Кавказе. Регионами с самыми большими пенсиями стали округа, расположенные в северной части страны.

Подробнее о ситуации с пенсионными выплатами по стране и составленный аналитиками рейтинг читайте в нашем материале.