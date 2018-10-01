В Казани образовалась крупнейшая за неделю утренняя пробка на Мира

В Казани сервис «Яндекс.пробки» зафиксировал самую длинную пробку для данного времени суток за всю последнюю неделю. Она образовалась в Дербышках на улице Мира — от Тополевой до Сибирского тракта.

Скорость движения там составляет 7 км/ч. Протяженность затора — 2,8 км. Что стало причиной такой пробки, пока неизвестно, — отметок об авариях или ремонтных дорогах нет.

В целом ситуация на дороге оценивается сервисом в 5 баллов. Крупные затруднения также сейчас на Фатыха Амирхана, там произошло две аварии. Кроме того, водители стоят на Николая Ершова, Аделя Кутуя и проспекте Победы.