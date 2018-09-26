Данил Воеводин отправлен в «Нефтяник» из «Ак Барса»

Нападающий Данил Воеводин продолжит сезон 2018/2019 в альметьевском «Нефтянике».

В Казани 21-летний форвард дважды сыграл за «Ак Барс», не набрав очков, а в трех матчах в составе «Барса» забросил одну шайбу и сделал одну передачу.

В прошлом сезоне Воеводин выступал за «Нефтяник», с которым дошел до полуфинала Кубка Петрова, говорится на официальном сайте «Ак Барса».