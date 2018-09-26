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Гендиректор «Крыльев»: «Тихонов продолжает работу, не надо искать жареного»

13:09, 26.09.2018
Гендиректор «Крыльев»: «Тихонов продолжает работу, не надо искать жареного»
Фото: kc-camapa.ru

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков отверг возможность увольнения главного тренера команды Андрея Тихонова, публично раскритиковавшего селекционную работу клуба после поражения от «Краснодара».

— Как относитесь к высказываниям Тихонова?

— Не надо искать жареного. Сейчас у нас сложная ситуация, но Андрей Тихонов в команде и продолжает работать, — сказал Шашков.

Напомним, следующая игра самарцев в чемпионате России состоится в понедельник, 1 октября, в Казани против местного «Рубина».

На данный момент «Крылья Советов» набрали 7 очков в чемпионате России и занимают 13-е место.

СпортФутбол Татарстан
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