Гендиректор «Крыльев»: «Тихонов продолжает работу, не надо искать жареного»

Генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Виталий Шашков отверг возможность увольнения главного тренера команды Андрея Тихонова, публично раскритиковавшего селекционную работу клуба после поражения от «Краснодара».

— Как относитесь к высказываниям Тихонова?

— Не надо искать жареного. Сейчас у нас сложная ситуация, но Андрей Тихонов в команде и продолжает работать, — сказал Шашков.

Напомним, следующая игра самарцев в чемпионате России состоится в понедельник, 1 октября, в Казани против местного «Рубина».

На данный момент «Крылья Советов» набрали 7 очков в чемпионате России и занимают 13-е место.