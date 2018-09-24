Депутата без документов не пустили на послание президента Татарстана

Не всем депутатам Госсовета республики с первого раза удалось сегодня пройти в БКЗ — одному из них, чтобы услышать традиционное послание президента, пришлось вернуться в кабинет за удостоверением.

О забавном эпизоде, когда не знавшие депутата в лицо сотрудники полиции решительно отказались допустить его в зал, корреспонденту «Реального времени» рассказал зампредседателя Комитета Госсовета Татарстан по законности и правопорядку Рафил Нугуманов. Он подчеркнул, что охрана действовала правильно, исходя из соображений безопасности участников важного мероприятия, и даже сам депутат был полностью с этим согласен:

— Я не помню его фамилию, но там была проблема в том, что у него не оказалось ни одного документа, чтобы подтвердить свою личность — ни удостоверения, ни паспорта, ни водительских прав. И он сам похвалил полицейских за бдительность. Кстати, меня они знают в лицо и пропустили, но если бы спросили — у меня в кармане лежало депутатское удостоверение, — пересказал случай с коллегой Рафил Нугуманов.

Послание президента оказалось рекордно длинным и очень емким. Как заметил Нугуманов, Рустам Минниханов коснулся в нем практически всех злободневных вопросов — от непростых международных политических реалий и болевых точек экономики республики до коррупционных проблем и сложностей воспитания подрастающего поколения. Подробности — в материале «Реального времени».