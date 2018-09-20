Эмиль Гарипов: «Тяжело смотреть на игру партнеров со стороны. Поэтому во время игр я кушаю»

Эмиль Гарипов, пропустивший большую часть старта сезона, занимался в общей группе на открытой тренировке. Как утверждает сам голкипер, его готовность стопроцентная.

— Готовность стопроцентная, я полностью восстановился, жду, когда тренеры предоставят шанс. Пока не говорят, когда выпустят на лед, — говорил Эмиль журналистам.

— Как тебе игра партнеров со стороны?

— Я переживал, тяжело наблюдать. Мне вообще нелегко дается смотреть со стороны. Я присутствовал во дворцах, но игру не смотрел. Поэтому не могу сказать. Выигрываем, и хорошо.

— Чем занимаешься во время матчей?

— Кушаю (улыбается).

— Дебют Подъяпольского удивил?

— Он же уже играл в КХЛ. Если человек может — он может.

— У Подъяпольского уже три очка. Нет соревнования внутреннего среди вратарей?

— Да-да, точно (смеется) А мне голевые передачи-то? На фиг они нужны. Может, у него бонус такой голевой прописан. У меня его нет, так что самое главное — не пропустить.

Напомним, Эмиль Гарипов провел в сезоне 2018/2019 один матч — против питерского СКА (1:6), после чего отправился в лазарет из-за проблем с позвоночником.