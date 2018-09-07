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Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,7 километра

20:20, 07.09.2018
Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,7 километра
Фото: скриншот yandex.ru

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 2,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на улице Аграрной и Мамадышском тракте, от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.

При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.

Наиболее загруженные магистрали вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в обе стороны (4 балла).

Напомним, что накануне длина самой большой пробки в Казани составила 2,8 километра.

Общество Татарстан
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