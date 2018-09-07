Сегодня самая длинная пробка в Казани составила 2,7 километра

Длина самой большой пробки в Казани за сегодня составила 2,7 км. Об этом рассказали «Реальному времени» в «Яндекс. Пробки».

Затор был зафиксирован вечером на улице Аграрной и Мамадышском тракте, от улицы Назиба Жиганова до улицы Натана Рахлина. Пробка продержалась 2 часа 20 минут.



При этом максимальная загруженность дорог Казани вечером составила 6 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно.



Наиболее загруженные магистрали вечером оказались улица Карла Маркса — улица Николая Ершова из центра (7 баллов), улица Декабристов в центр (4 балла), улица Декабристов из центра (5 баллов), Гвардейская улица — улица Рихарда Зорге в обе стороны (4 балла).



Напомним, что накануне длина самой большой пробки в Казани составила 2,8 километра.