Количество жалоб в прокуратуру Татарстана на действия властей увеличилось на 24%

По итогам первого полугодия 2018 года на действия и решения органов местного самоуправления и их должностных лиц в прокуратуру РТ поступило 544 обращения. Это на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из поступивших жалоб 450 разрешено в органах прокуратуры, при этом обоснованным признан лишь 21% поступивших обращений.

Кроме того прокуратурой проведены проверки соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности поднадзорных министерств, ведомств и органов местного самоуправления Республики Татарстан.

«Результаты проверок свидетельствуют о допущении системных нарушений федерального законодательства», говорится в сообщении ведомства.



Всего в первом полугодии 2018 года в органы прокуратуры РТ поступило 45 355 обращений, что на 4% больше.