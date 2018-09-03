Горди Дауэр: «У нас есть видение того, как противостоять «Ак Барсу»»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер рассказал о своих ожиданиях в новом сезоне КХЛ, а так же о стартовой игре против казанского «Ак Барса».



«С нетерпением жду начала моего четвёртого сезона в КХЛ! Это отличная лига, быть частью которой — повод для гордости. Каждый день здесь новые вызовы, новые испытания. Тренеру в таких условиях очень интересно!



Мы очень долго и усердно работали на предсезонке. У нас есть видение того, как противостоять чемпиону. Конечно, соперник будет злой после поражения в первом домашнем матче, поэтому необходимо максимально сфокусироваться на деталях, следовать своей игре и не терять концентрацию. Тогда всё будет хорошо



Впереди три сложные выездные встречи, в которых будет нешуточная борьба, в которых нам нужно постараться. Затем с огромным удовольствием вернемся в Минск. Уверен, все преданные болельщики будут на трибунах и очень помогут команде!», — цитирует наставника пресс-служба минского «Динамо».

Начало матча сегодня в 19:00 по московскому времени.

