ВХЛ представила логотип «Русской классики», которая пройдет в Альметьевске

ВХЛ на своем сайте представила логотип «Русской классики — 2018». Он выполнен в цветах флага республики Татарстан и с изображением нефтяных станков-качалок, а также одного из самых узнаваемых символов города — монумента в честь добычи 3-го миллиарда тонн нефти.



Матч в Альметьевске станет уже седьмым подобным мероприятием. Первая «Русская классика» состоялась 17 февраля 2012 года в Красноярске. Почин сибирского города поддержали Челябинск, Нижний Тагил, Тверь, Москва и Курган.



Соперником альметьевского «Нефтяника» в «Русской классике» станет представитель соседней республики Башкортостан — нефтекамский «Торос». Точная дата проведения матча будет объявлена позднее.