В КФУ зачислили почти 12 тысяч абитуриентов

В Казанский федеральный университет на новый учебный год зачислили почти 12 тыс. абитуриентов. Из них 5,4 тыс. будут учиться на бюджете, еще 6,5 тыс. — на контрактной основе, сообщил ответственный секретарь приемной комиссии Казанского федерального университета Олег Бодров.

«Всего на сегодняшний день в Казанский федеральный университет зачислено 11900 абитуриентов. Для сравнения — на аналогичную дату прошлого года в КФУ было зачислено 11 тысяч 240 абитуриентов, — цитирует Бодрова пресс-служба КФУ.

Напомним, в КФУ в этом году поступило 84 стобалльника. 71 из них поступил на бюджет, 13 — на контракт. Кроме того, на обучение зачислили 14-летнюю абитуриентку Лину Мухаметзянову. Девушка будет обучаться лингвистике очно, на контрактной основе.