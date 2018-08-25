Новости общества

21:19 МСК
Новости раздела
Общество

Власти Кирова установят три поста полиции за 1,2 млн рублей

20:35, 25.08.2018
Власти Кирова установят три поста полиции за 1,2 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Кирова объявила тендер на установку трех новых стационарных постов полиции. Начальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 31 августа, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Сам аукцион назначен на 3 сентября.

Согласно техзаданию три поста должны представлять из себя сборные металлические конструкции.

Ранее глава УМВД по Кирову Роман Сосновщенко предлагал установить новые посты на перекрестках улиц Свободы и Пролетарской, Упита и Кольцова, а также в Радужном.

ОбществоИнфраструктура Кировская область
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты