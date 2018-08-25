Власти Кирова установят три поста полиции за 1,2 млн рублей

Администрация Кирова объявила тендер на установку трех новых стационарных постов полиции. Начальная цена контракта составляет 1,2 млн рублей.

Заявки на участие в аукционе будут приниматься до 31 августа, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Сам аукцион назначен на 3 сентября.

Согласно техзаданию три поста должны представлять из себя сборные металлические конструкции.

Ранее глава УМВД по Кирову Роман Сосновщенко предлагал установить новые посты на перекрестках улиц Свободы и Пролетарской, Упита и Кольцова, а также в Радужном.