Минобрнауки РТ потратит на проведение двух конференций почти 5 миллионов рублей

Министерство образования и науки Татарстана этой осенью собирается провести две конференции. На их проведение из бюджета РТ суммарно выделят 4,7 млн рублей.

Так, на организацию междисциплинарной школы-конференции «Информационные технологии и системы 2018» потратят 3,7 млн рублей. Мероприятие пройдет 26—29 сентября в Иннополисе. В нем должны принять участие не менее 110 студентов и аспирантов из вузов РФ.

Еще одна конференция — «Лингвокультурологические исследования развития русского языка в условиях полиэтнической среды: опыт и перспективы», посвященной 1155-летию создания кириллицы и 455-летию книгопечатания на Руси» — обойдется в 1 млн рублей. Она должна пройти 1—4 октября. В конференции будут участвовать не менее 150 ученых, кроме того, должны приехать не менее пяти зарубежных гостей.

Ранее сообщалось, что на проведение Дня учителя в Татарстане потратят около 6 млн рублей.