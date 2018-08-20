Прокуратура потребовала от исполкома Казани устранить нарушения при содержании ливневок

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Прокуратура Казани внесла в адрес руководителя исполкома города представление об устранении нарушений при содержании городской ливневой канализации.

Установлено, за последний месяц факты затопления улиц города после осадков регулярно становились сюжетами для различных СМИ.

«Учитывая, что сети ливневой канализации города числятся в реестре муниципальной собственности, а решение вопросов по водоотведению относится к компетенции органов местного самоуправления, выявленные нарушения стали возможными вследствие недостаточного внимания со стороны городских властей к данному вопросу», — говорится в сообщении на сайте прокуратуры.

Ранее 4 августа в Казани из-за проливного дождя затопило улицы, потоп застиг жителей столицы даже в общественном транспорте. Видео вы можете найти здесь.