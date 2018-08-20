КФУ потратит на благоустройство территории 6,3 млн рублей

Казанский федеральный университет готовится потратить на благоустройство территории 6,3 млн рублей. Работы по благоустройству коснутся территории Института физики КФУ на Кремлевской, 16а.

Около здания будет уложено покрытие из террасных досок, проведены работы по входной группе и крыльцу. Кроме того, подрядчик должен будет провести работы по фасаду и перегородке дворика.

Заявки на участие будут приниматься до 3 сентября, состоится аукцион 11 сентября.

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