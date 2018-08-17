Еще одно помещение, где располагалась «Корзинка», продается почти за 50 млн рублей

В Казани на сайте бесплатных объявлений продают помещение, где располагался универсам «Корзинка». Магазин находился на пересечении Декабристов и Лушникова.

За помещение площадью 800 кв. м собственник просит 48,8 млн рублей, следует из объявления на Avito.

В Сети пользователи сообщили, что рядом есть другие супермаркеты и «заходить в «Корзинку» нет желания. Терминала для безналичного платежа нет».

В столице Татарстана остается пять универсамов «Корзинка» — на улицах Кулахметова, Чистопольской, Мусина, Амирхана и Волгоградской.

Отметим, это не первое место «Корзинки», которое продается. Ранее закрылся универсам «Корзинка» по адресу Достоевского, 74. За помещение площадью более 804 кв. м просили 45 млн рублей.