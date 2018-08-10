Минниханов встретился с турецкими инвесторами

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с турецкой делегацией, в состав которой входят член правления компании «Гюрсой групп» Фатих Гюрсой, директор по развитию «Кальон холдинг» Салих Левент Качар и член правления компании «Танрыверди холдинг» Джелал Зинзаде.

Приветствуя гостей, Минниханов напомнил, что ранее в ходе встречи в Стамбуле в апреле этого года уже обсуждались возможности участия турецких компаний в реализации строительных, инфраструктурных проектов, а также в строительстве тематического развлекательного парка в Татарстане.

«Во время этого визита вы уже ознакомились с предлагаемыми земельными участками для размещения парка и оценили возможности нашей республики», — сказал он.

Представители компаний вкратце рассказали о своей деятельности и о наиболее крупных реализованных проектах. В частности, компания «Гюрсой» занимается строительством торговых центров, крупных развлекательных и тематических парков. Представители компании подтвердили желание принять участие в реализации проектов на территории Татарстана, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее турецкая делегация осмотрела земельные участки Смарт-сити, расположенные на территории села Столбище. Инвесторы рассматривают эти территории для строительства парка развлечений.