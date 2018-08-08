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9 августа ГИБДД проведет в Казани массовые проверки автобусов

14:41, 08.08.2018 1
9 августа ГИБДД проведет в Казани массовые проверки автобусов
Фото: kzn.ru

Завтра, 9 августа, ГИБДД проведет в Казани массовые проверки автобусов. Рейд коснется как регулярных, так и заказных перевозок по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Об этом сообщили в ОГИБДД Казани.

Инспекторы проверят режим труда и отдыха водителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, наличие у водителей документов, а также осмотрят автобусы на предмет технических неисправностей.

Ранее Минский автомобильный завод передал Казани 94 новых автобуса.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:53
    не. "завтра будут массовые неожиданные проверки"
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