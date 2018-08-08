9 августа ГИБДД проведет в Казани массовые проверки автобусов

Завтра, 9 августа, ГИБДД проведет в Казани массовые проверки автобусов. Рейд коснется как регулярных, так и заказных перевозок по муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным маршрутам. Об этом сообщили в ОГИБДД Казани.

Инспекторы проверят режим труда и отдыха водителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, наличие у водителей документов, а также осмотрят автобусы на предмет технических неисправностей.

Ранее Минский автомобильный завод передал Казани 94 новых автобуса.