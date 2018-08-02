Азербайджан ограничил ввоз птицы из Татарстана из-за птичьего гриппа

Азербайджан ограничил ввоз живой птицы и продукции птицеводства из Татарстана и еще шести регионов России из-за эпидемии птичьего гриппа. Об этом говорится в сообщении Агентства продовольственной безопасности Азербайджана.

Отмечается, что в Татарстане, а также Рязанской, Самарской, Тульской, Ростовской, Нижегородской областях и Чувашии выявлено распространение высокопатогенного птичьего гриппа (H5N8) среди домашней птицы.

В связи с этим временно ограничивается импорт птицы и птицепродуктов из указанных регионов, сообщили в госучреждении Азербайджана.



Напомним, что в конце июля карантин по птичьему гриппу ввели на территории частных подворий в пяти районах Татарстана. Позднее карантин был установлен в Буинском районе республики.

