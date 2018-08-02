Алина Загитова: «Я пытаюсь оставаться такой же, какой была до Олимпиады»

Олимпийская чемпионка Пхенчхана в женском фигурном катании Алина Загитова рассказала об отношении к своей популярности.

«Я пытаюсь оставаться такой же, какой была до Олимпиады. Есть такое выражение — поймать звезду. Не хочу, чтобы про меня так говорили. Человек должен быть дисциплинированным, должен знать свою цель, стремиться к ней.

К новому сезону я попытаюсь подготовиться так же, как и к двум предыдущим. Буду очень строга к себе. Изо дня в день я тренируюсь, нахожусь на катке, поэтому фигурное катание для меня — это жизнь», — сказала Загитова в эфире Asahi TV.

Напомним, ранее Загитова стала послом косметического бренда Shiseido.