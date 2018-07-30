В кировском ТЦ медики реанимировали подростка, отравившегося наркотиками — СМИ

Фото: Максим Платонов / «Реальное время»

В Кирове в торговом центре реанимировали подростка, которому внезапно стало плохо.

Инцидент произошел в минувшие выходные. По словам очевидцев, молодой человек находился в компании двух друзей. Подростки вели себя неадекватно. Неожиданно одному из них стало плохо. На место вызвали врачей, спустя некоторое время школьника реанимировали.

Приехавшие в торговый центр полицейские обыскали компанию друзей. У подростков были обнаружены запрещенные вещества, пишет интернет-портал «Свойкировский».

Подробности случившегося устанавливаются. В полиции и Министерстве здравоохранения отмечают, что им информация о данном инциденте не поступала.

Напомним, ранее чебоксарского депутата обвинили в вождении в состоянии наркотического опьянения.