В Татарстане мужчина предъявил иск сводному брату за убийство сестры

Сводный брат задушенной в Набережных Челнах Оксаны Рудник предъявил трем обвиняемым иск о причинении ему морального вреда на 3 млн рублей — по одному миллиону на каждого. Об этом стало известно накануне в Верховном суде Татарстана.

По версии следствия, убийство организовал ранее судимый родной брат жертвы Ростислав Рудник, который хотел заполучить ее квартиру.

Напомним, что гособвинение запросило для Ростислава Рудника пожизненное заключение в колонии особого режима, для посредника Олега Долгова — 19 лет строгого режима, для самого исполнителя Евгения Рахова — 20 лет строгого режима.

О том, как подсудимые требовали отвода судьи, прокуроров и адвокатов — в репортаже «Реального времени».