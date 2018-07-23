АС РТ отказался признать недействительными снятия вкладов со счетов «ИнтехБанка»

Арбитражный суд РТ отказал конкурсному управляющему «ИнтехБанка» в признании недействительными снятия вкладов физическими лицами со счетов в банке.

Отмечается, что операции были произведены 15 декабря 2016 года. Клиенты забрали из кассы банка в общем размере более 6,3 млн руб. Данные опубликованы на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Ранее АС РТ признал недействительными сделки «ИнтехБанка» на более чем 20 миллионов рублей.