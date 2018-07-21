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В Кировской области за полгода от нападения животных пострадало около двух тысяч человек

17:29, 21.07.2018
В Кировской области за полгода от нападения животных пострадало около двух тысяч человек
Фото: pixabay.com

От нападения животных в Кировской области за полгода пострадало 2 054 человека. Данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Из общего числа людей, пострадавших от укусов, — 613 детей до 17 лет. В целом по сравнению с 2017 годом цифра по количеству укушенных снизилась на 6,5%.

Как добавили в ведомстве, в последнее время обстановка по бешенству в регионе остается напряженной. Так, на данный момент в области наблюдается бешенство лисиц. Дикие звери стали массово заражать домашних животных.

Общество Кировская область
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