В Кировской области за полгода от нападения животных пострадало около двух тысяч человек

От нападения животных в Кировской области за полгода пострадало 2 054 человека. Данные приводит региональный Роспотребнадзор.

Из общего числа людей, пострадавших от укусов, — 613 детей до 17 лет. В целом по сравнению с 2017 годом цифра по количеству укушенных снизилась на 6,5%.

Как добавили в ведомстве, в последнее время обстановка по бешенству в регионе остается напряженной. Так, на данный момент в области наблюдается бешенство лисиц. Дикие звери стали массово заражать домашних животных.