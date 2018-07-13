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Пассажиропоток казанского аэропорта увеличился на 36% в период ЧМ-2018

06:46, 13.07.2018
Пассажиропоток казанского аэропорта увеличился на 36% в период ЧМ-2018
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» за время проведения чемпионата мира по футболу увеличил пассажиропоток на 36,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

На международных направлениях пассажиропоток увеличился на 36,9% процента и составил 171,8 тыс. человек. На внутренних прирост составил 35,9% и 244 тыс. обслуженных пассажиров.

Отмечается, что самым популярным стало московское направление. Пассажиропоток составил 168,4 тыс. человек, сообщает пресс-служба аэропорта.

Напомним, 6—7 июля 2018 года в казанском аэропорту побывало более 26 тыс. пассажиров.

АналитикаБизнесТранспорт Татарстан
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