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Долги перед ЖКХ в России выросли до 1,4 триллиона рублей

05:58, 12.07.2018
Долги перед ЖКХ в России выросли до 1,4 триллиона рублей
Фото: realnoevremya.ru

Долги перед ЖКХ в I квартале этого года выросли на 5,3% в годовом выражении и составили 1,4 трлн рублей.

Среди должников — не только малообеспеченные граждане, но также владельцы квартир в новостройках и богатые люди, которые откладывают оплату на потом, передают «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

По данным Национального бюро кредитных историй, средний размер установленной судом задолженности граждан находится на уровне 46 тыс. рублей.

Напомним, МЭР предложило не лишать должников прожиточного минимума.

АналитикаОбщество
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