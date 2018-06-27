Матвиенко выделила ключевые аспекты пространственного развития России
Экономическая и социальная составляющие стратегии пространственного развития России до 2030 года должны быть равноправными по значимости для государства и общества, считает председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
«Значение имеют и социальные аспекты пространственного развития. Ведь пространство России — это не только место размещения производительных сил, но и территория социальной, культурной, духовной жизни людей», — написала спикер в своей статье для «Известий».
Ранее Сенаторы предложили установить 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи.ОбществоВласть
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