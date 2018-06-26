В Казани жаркая погода сохранится до конца недели

В Казани жаркая погода сохранится до конца недели. Об этом рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

По его словам, такие высокие температуры воздуха обусловлены так называемым блокингом, который не допускает перемещения воздушных масс. Подобное явление характеризуется высоким давлением и безоблачной погодой, передает пресс-служба КФУ.

Тем не менее, температурный рекорд (+ 34,8 градуса), зафиксированный в 2010 году, пока не побит. Вчера столбик термометра в Казани поднимался до +32,3 градусов.

Во вторник, 26 июня, прогнозируется 31 градус днем и 20 градусов ночью, возможен дождь. Со среды, по данным Гидрометцентра, ожидается незначительное понижение температуры в ночные часы. В четверг, 28 июня, будет жарко и ясно: днем — плюс 29, ночью — плюс 17. В пятницу днем ожидается 26 градусов.

В выходные дневные температуры воздуха составят от +26 до +28 градусов.