Татарстан вошел в топ-5 регионов по емкости рынка новых авто

Татарстан вошел в пятерку лидеров рейтинга по емкости рынка новых автомобилей в России. Здесь за 5 месяцев 2018 года россияне потратили 32,6 млрд рублей на покупку новых машин.

Первое место в рейтинге заняла Москва — с января по май здесь купили новых машин на сумму 177,8 млрд рублей, а в соседнем Подмосковье на эти же цели было потрачено 77,5 млрд рублей. Замыкает тройку лидеров данного рейтинга Санкт-Петербург с показателем 69,8 млрд рублей.

Немного опережает Татарстан Краснодарский край (32,7 млрд руб.), сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за 5 месяцев 2018 года россияне потратили на покупку новых легковых автомобилей 852,8 млрд рублей.

Напомним, в I квартале 2018 года в Татарстане продали почти 15 тысяч новых автомобилей. По этому показателю республика заняла четвертое место в рейтинге регионов России по наибольшим объемам рынка.