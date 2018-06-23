В Киров завезли полтонны зараженных слив из Чили

Кировские специалисты Россельхознадзора совместно с удмуртскими коллегами обнаружили полтонны зараженных слив.

Продукты были доставлены в Киров из Московской области. В результате лабораторной экспертизы удалось выяснить, что плоды заражены Калифорнийской щитовкой-имаго в жизнеспособном состоянии. Зараженная слива была ввезена из Чили.

По словам экспертов, если щитовка попадет на плоды, она практически не нанесет вреда растению, в отличие от пораженных семян или корней. Это грозит только тем, что растение перестанет плодоносить.

По приказу №456 от 2010 года, данная продукция разрешена к реализации на территории Кировской области.

Напомним, Россельхознадзор может ограничить ввоз огурцов и помидоров из Армении.

