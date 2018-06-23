Родственникам погибшего при взрыве газа в Заинске выделят 1 миллион рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил правительству РТ оказать материальную помощь гражданам, пострадавшим в результате взрыва газа в Заинске.



«Родственникам погибшего из бюджета Республики Татарстан будет выделена сумма в размере 1 млн рублей, пострадавшим — суммы в зависимости от тяжести вреда, причиненного здоровью», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Ранее сообщалось, что погибший может быть виновником взрыва. Газовый баллон взорвался во время отделки потолка в квартире на пятом этаже.

Напомним, накануне в Заинске в одной из квартир жилого дома произошел взрыв газа. По последним данным, пострадали девять человек, в том числе ребенок. Также сообщается об одном погибшем. Ранее двух пострадавших доставили спецбортом в Казань.