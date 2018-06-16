СПЧ поддержал выступающих против строительства мусоросжигательного завода в Татарстане

Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ) из-за многочисленных обращений о нарушении права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду проверил Татарстан на обращение с отходами.

В рекомендации, составленной после проверки обращения с отходами в Татарстане, сказано, что сейчас приоритет отдан мусоросжигательному заводу, несмотря на то, что это наименее приемлемый варианту утилизации мусора. Кроме того, по мнению экспертов, ошибочно и неприемлемо решать проблему утилизации твердых коммунальных отходов безальтернативным строительством МСЗ.

«Учитывая очень высокий уровень экологической опасности деятельности по утилизации мусора, такое пренебрежение требованиями законодательства создает обоснованную социальную напряженность и оправданные протесты населения. В условиях отсутствия у общественности и экспертов возможности высказать и обсудить с представителями органов власти свои предложения, возможности опротестования территориальной схемы это приводит к росту социальной напряженности и зачастую к ошибочным управленческим решениям с глубокими экономическими и социальными последствиями», — говорится в сообщении на сайте СПЧ.

Ранее Общественная палата РФ выступила против строительства в России МСЗ.