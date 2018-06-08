Игроки сборной России получат по 15 тысяч евро за каждую победу на ЧМ-2018

Игроки сборной России будут получать по 15 тыс. евро за каждую победу на чемпионате мира по футболу-2018.



За ничью игроки получат по 7,5 тыс. евро, за поражения выплаты не предусмотрены. Такая система премирования действует с момента назначения Станислава Черчесова на пост главного тренера, передает Championat.

Отмечается, что премии полагаются всем, кто попадает в заявку на игру. При этом на мундиале игроки, скорее всего, будут получать дополнительные бонусы.

Под руководством Черчесова сборная России провела 18 контрольных матчей, из которых пять закончились победой, шесть ничьей и семь поражением.

Ранее стало известно, что сборная России опустилась в рейтинге FIFA на с 67-го на 70-е место. Это самый плохой показатель среди всех команд-участниц чемпионата мира.