Оренбургская область и Мордовия остались в числе наиболее устойчивых регионов

Оренбургская область стала самым политически устойчивым регионом среди субъектов ПФО. Об этом говорит рейтинг фонда «Петербургская политика» за май 2017 года.

Область сохранила в рейтинге 8,2 балла, как и месяцем ранее.

Мордовия осталась в числе регионов с максимальной устойчивостью, говорится в исследовании. Однако она все же потеряла 0,1 балла (8,2).

Среди субъектов с высокой устойчивостью осталась Пензенская область. Она набрала 7,9 балла, как и в апреле.

Татарстан показал положительную динамику в 0,1 балла. Республика набрала 6,9 балла. Такой же результат и Ульяновской области. Однако этот регион упал на 0,1 балла, переместившись в группу регионов со средней устойчивостью.

В этой же группе Пермский край (6,5 балла, +0,1), Башкирия (6,7 балла, -0,1) и Саратовская область (6,3 балла, -0,2).

Нижегородская область осталась в группе регионов пониженной устойчивости (5,5 балла, +0,1). С ней в списке Самарская область (5,1 балла, +0,1), Кировская область (5,5 балла, 0), Чувашия (5,4 балла, 0), Марий Эл (5 баллов, 0) и Удмуртия (5 баллов, 0).

В группе со слабой устойчивостью регионов из ПФО нет.

Напомним, что устойчивость Саратовской области упала после суда над диабетиками-«иноагентами» и закрытия «Саравиа».