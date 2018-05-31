Из-за сильного ветра в Удмуртии без света осталось около 9,5 тысячи домов

Из-за сильного ветра на данный момент без электричества в Удмуртии осталось более 9,5 тыс. домов и 71 социальный объект.



«Все соцобъекты обеспечены резервными источниками электроснабжения. Ситуация находится под контролем», — сообщил глава республики Александр Бречалов.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, без энергоснабжения остаются 11 муниципальных районов: Балезинский, Воткинский, Глазовский, Граховский, Завьяловский, Кизнерский, Малопургинский, Можгинский, Селтинский, Увинский и Якшур-Бодьинский.

Отмечается, что над ликвидацией последствий работают 102 бригады и более 90 единиц техники.

Ранее сообщалось, что из-за шторма в Татарстане были обесточены около 5,2 тыс. жилых домов. Подробнее о том, как Казань и Татарстан пережили стихию — в материале «Реального времени».