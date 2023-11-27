В Казани стартовала Российская неделя стартапов

Сегодня в казанском ИТ-парке официально стартовала Российская неделя стартапов. Мероприятие, которое пройдет с 27 ноября по 1 декабря, призвано объединить в ИТ-сообщество стартаперов со всей страны и представителей среднего и крупного бизнеса. Подробнее - в фоторепортаже "Реального времени"
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