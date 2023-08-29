42 костюмных комплекса, аксессуары, бутафория, эскизы костюмов к известным отечественным фильмам: в Присутственных местах откроется выставка «Закройщики иллюзий»

15:22, 29.08.2023 31
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  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru
  • Максим Платонов/realnoevremya.ru

30 августа в выставочных залах Присутственных мест начнет работу выставка «Закройщики иллюзий» – совместный проект Музея кино (г. Москва) и одного из ведущих художников российского кинематографа Дмитрия Андреева.

В экспозицию выставки вошли 42 костюмных комплекса, аксессуары и бутафория из коллекции Музея кино и личной коллекции Дмитрия Андреева, а также эскизы художников по костюмам к известным отечественным фильмам.


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