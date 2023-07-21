В Казани прошел V Федеральный форум «Производительность 360»

Форум «Производительность 360» — это ежегодное деловое мероприятие, на котором представители российских органов власти и предприятий-лидеров построения производственных систем делятся лучшими практиками повышения производительности.
На V Федеральном форуме «Производительность 360» ведущие управленцы России подвели итоги трансформации бизнеса в условиях ограничений и рассказали, какие решения помогли с ними справиться.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
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