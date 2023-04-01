Ко Дню смеха: открытая репетиция в Казанском цирке

18:11, 01.04.2023 55
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

1 апреля Казанский цирк пригласил зрителей на открытую репетицию с участием артистов программы «На грани» и учеников Детской цирковой школы. Открытая репетиция – особенный формат цирковых публичных мероприятий. В отличие от привычного представления артисты выступают без костюмов, музыки и декораций, показывают только часть своих номеров, в основном рассказывая о «кухне» своей работы. На таком мероприятии зрители могут задавать артистам любые интересующие их вопросы.

Тема Открытой репетиции 1 апреля – международный День смеха. Поэтому открывал ее великолепный Анатолий Окулов, он же – клоун Акула. Дрессировщица Ольга Безмен познакомила зрителей со своими питомцами-мейкунами, а виртуозная четверка эквилибристов под руководством Владимира Плотникова продемонстрировала мастерство эквилибра на штейн-тропе, а отважные мотоциклисты – рискованное искусство езды на мотоцикле внутри металлического шара.


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