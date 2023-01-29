10 фото недели: итоги медийные и цифровые, следственные и алкогольные

00:00, 29.01.2023 10
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Татарстанские ведомства продолжают подводить итоги года. На этой неделе в фотоподборке «Реального времени» — борцы с преступностью и с суррогатным алкоголем, журналисты.

  • 1—3. Итоговая коллегия «Татмедиа»
  • 4—5. Открытие мультимедийной выставки «Украина. На переломах эпох»
  • 6.  Заседание Кабмина РТ совместно с коллегией Минцифры РТ
  • 7. Итоговая коллегия УФСИН по РТ
  • 8. Выставка работ художника-резчика по дереву Анатолия Сысоева «На краю, с надеждой…»
  • 9. Итоговая коллегия Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану
  • 10. Итоговая коллегия Госалкогольинспекции РТ

Фото Максима Платонова, Дамира Фатыхова


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