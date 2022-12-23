«Раис Республики Татарстан»: Госсовет предложил новое наименование должности главы

11:37, 23.12.2022 31 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Депутаты Государственно совета Татарстана одобрили в первом чтении новое наименование должности высшего должностного лица региона — «Глава — Раис Республики Татарстан». Решение принято на 39-м заседании парламента.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:53
    Теперь будет два Раиса Минниханова))
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