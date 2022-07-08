Мастер-классы, поздравления и «Гимн семье»: в Казани отмечают День семьи, любви и верности

13:19, 08.07.2022 22
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казани, как и по всей России, отмечают День семьи, любви и верности. Возле памятника святым благоверным князю Петру и княгине Февронии медалями «За любовь и верность» наградили юбиляров супружеской жизни.


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