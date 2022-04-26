«Мин татарча сөйләшәм!»: в 17-й раз поговорим на татарском

Сегодня в Казани на площади перед театром им. Камала прошла акция «Мин татарча сөйләшәм!» («Я говорю на татарском») в поддержку татарского языка. Мероприятие началось с концерта татарской музыки, также в рамках акции запланирован поэтический батл, вручение антипремии «Тяжело с татарским» и подведение итогов квеста Qazan Quest.
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