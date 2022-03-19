«Синтез» — чемпион: казанские ватерполисты обыграли «Спартак-Волгоград»

21:45, 19.03.2022 35
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Казанский «Синтез» обыграл «Спартак-Волгоград» со счетом 12:8 (3:2, 4:2, 4:1, 1:3). Матч чемпионата России по водному поло проходил сегодня в столице Татарстана. Действующий чемпион России «Синтез» выиграл первенство страны третий раз подряд.


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