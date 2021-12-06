«Ориентиры будущего»: туроператоры и отельеры обсуждают развитие отрасли

13:20, 06.12.2021 29 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

В эти дни в Казани проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Более 250 специалистов туристической сферы — отельеры, туроператоры, представители профильных министерств собрались, чтобы обсудить задачи развития отрасли, способной при грамотной организации прокормить небольшую страну, не выбрасывая в атмосферу, воду и землю тысячи тонн отходов. Туризм — бизнес чистый, высокоэффективный и, самое главное, имеющий большой потенциал на земле Татарстана.


комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    красивых девушек отметил репортажник... так походу повелось, что чиновницы татарские в категории красивых девушек все еще... так, а где почитать то?
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