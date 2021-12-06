«Ориентиры будущего»: туроператоры и отельеры обсуждают развитие отрасли

В эти дни в Казани проходит туристический форум «Ориентиры будущего». Более 250 специалистов туристической сферы — отельеры, туроператоры, представители профильных министерств собрались, чтобы обсудить задачи развития отрасли, способной при грамотной организации прокормить небольшую страну, не выбрасывая в атмосферу, воду и землю тысячи тонн отходов. Туризм — бизнес чистый, высокоэффективный и, самое главное, имеющий большой потенциал на земле Татарстана.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии