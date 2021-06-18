Рядом с работой: казанские медики отмечают новоселье

Медработникам вручили ключи от новых квартир в 198-квартирном жилом доме по ул. Оренбургский тракт в Казани. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев.
Новый 18-этажный жилой дом расположен на территории РКБ. Общая площадь квартир составляет около 10 тыс. кв. м: из них 90 — однокомнатные, 36 — двухкомнатные и 72 — трехкомнатные. Ключи от квартир получили медицинские работники РКБ, ДРКБ и МКДЦ.
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