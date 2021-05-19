Public-talk «Пиарщики и журналисты: как услышать друг друга»

17:44, 19.05.2021 30
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Казани состоялся Public-talk «Пиарщики и журналисты: как услышать друг друга» - откровенный и конструктивный диалог PR-специалистов Казани с главным редактором интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым. Мероприятие организовано интернет-газетой «Реальное время» при поддержке ПАО Сбербанк.


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