Сегодня в Казани состоялся Public-talk «Пиарщики и журналисты: как услышать друг друга» - откровенный и конструктивный диалог PR-специалистов Казани с главным редактором интернет-газеты «Реальное время» Сергеем Кощеевым. Мероприятие организовано интернет-газетой «Реальное время» при поддержке ПАО Сбербанк.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым