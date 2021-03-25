KazanMall стал удобнее для мусульман

18:00, 25.03.2021 27
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в торговом центре «KazanMall» открылась молельная комната. Она расположена на 2-м этаже в проходном коридоре между магазинами «Sinsay» и «Terranova». Очередная молельная комната была организована усилиями членов PrivateClub Ассоциации предпринимателей-мусульман РФ.


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