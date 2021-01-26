Уличные артисты — за и против: круглый стол в КЦ «Сайдаш»

20:00, 26.01.2021 21
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

В культурном центре «Сайдаш» сегодня обсудили, как координировать в Казани деятельность уличных музыкантов, продавцов, аниматоров. Во встрече приняли участие и корреспонденты «Реального времени».


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